مجلس الشيوخ الأمريكي يؤكد تعيين ويليام بار وزيرا للعدل

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أكد مجلس الشيوخ الأمريكي تعيين ويليام بار في منصب وزير العدل، فيما يواصل يحقق المحقق الخاص روبرت مولر تحرياته حول التدخل الروسي في الانتخابات الأميركية عام 2016.
وصوّت مجلس الشيوخ بأغلبية 54 عضوا مقابل 45، لصالح تأكيد تعيينبار الذي شغل سابقا منصب المدعي العام أو وزير العدل في الفترة من 1991 إلى 1993.
ويخلف بار، جيف سيشنز الذي أقاله الرئيس دونالد ترامب العام الماضي. وكان
وباعتباره كبير مسؤولي تنفيذ القانون في البلاد، سيشرف بار على العمل المتبقي في تحقيق مولر حول الكرملين وحملة ترامب.
وصوّت الديمقراطيون إلى حد كبير ضد بار، وقالوا إنهم يشعرون بالقلق من موقفه غير الملتزم بجعل تقرير مولر علني.
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