واشنطن تؤكد مصرع اثنين من السياح الأمريكيين في حادث طائرة بكينيا

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وزارة الخارجية الامريكيةوكالات
أكد متحدث باسم الخارجية الأمريكية، اليوم الخميس، مصرع اثنين من السياح
وقال المتحدث - في تصريح لشبكة فوكس نيوز الإخبارية الأمريكية - "إن السلطات الأمريكية على اتصال مع السلطات الكينية واستطيع أن أؤكد أن الحادث أسفر عن مصرع اثنين من السياح
وقدم المتحدث عزائه لعائلات الضحايا، معربًا عن استعداده لتقديم كافة التسهيلات القنصلية اللازمة لهم.
وكانت الطائرة قد تحطمت خلال محاولتها الهبوط اضطراريًا بعد رحلة في محمية طبيعية غرب كينيا، حيث أسفر الحادث عن مصرع خمسة أشخاص من بينهم قائد الطائرة.
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