كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الإمارات تدين الهجوم الإرهابي على قوات الشرطة في كشمير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أدانت الإمارات العربية المتحدة الهجوم الإرهابي على قوات الأمن في كشمير يوم الخميس ، مما أدى إلى مقتل وإصابة العشرات من أفراد قوة الشرطة الاحتياطية المركزية.

كما أعلنت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي في بيان إن الإمارات "تدين هذا العمل الإرهابي" ، مؤكدة على موقف البلاد الذي يرفض بشكل قاطع كل أشكال العنف والإرهاب.

وقالت الوزارة في بيان اليوم "إن دولة الإمارات تتضامن مع حكومة وشعب الهند في كفاحها ضد العنف والتطرف".

كما دعت الوزارة المجتمع الدولي إلى توحيد الجهود في مواجهة التطرف والإرهاب الذي يشكل تهديداً للأمن والاستقرار العالمي.

وأعربت الوزارة عن خالص تعازيها لأسر الضحايا وتمنت الشفاء العاجل للمصابين.