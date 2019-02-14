كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بومبيو: سنحرم سليماني من المال الذي ينشربه الإرهاب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم الخميس، إن الولايات المتحدة ستعمل في الأسابيع المقبلة على تطوير خطة بالتعاون مع العديد من الدول لوضع تصور حول كيفية وقف تمدد نفوذ إيران في المنطقة.

وشدد الوزير، في التصريحات التي أدلى بها، عقب مؤتمر الشرق الأوسط في العاصمة البولندية وارسو، على أن واشنطن "تريد التأكد من قطع المال عن قائد فيلق القدس قاسم سليماني لمنع نشر الإرهاب"، لكنه أكد في المقابل أن "الولايات المتحدة تدعم الشعب الإيراني وتريد له النجاح".

وأوضح في مقابلة مع قناة الحرة في وزارة الخارجية الأمريكية إن "حزب الله الذي تدعمه إيران أصبح اليوم أقوى مما كان عليه قبل سنوات"، معرباً عن أسفه "لغياب لبنان عن مؤتمر وارسو" الذي شاركت فيه أكثر من 60 دولة بينها دول عربية.

وأكد بومبيو أن مؤتمر وارسو يشكل خطوة إيجابية لتنظيم الوضع في الشرق الأوسط.

وتطرق بومبيو للانسحاب الأمريكي المرتقب من سوريا، وأكد أنه يمثل "تغييراً في التكتيكات وليس في الاستراتيجية".