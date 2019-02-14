كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فائز السراج يقيل رئيس الأركان العامة التابعة له والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وربط مراقبون هذا التعديل بالتصريحات التي عبر فيها الطويل عن دعمه للعملية العسكرية التي أطلقها المشير خليفة حفتر،القائد العام لقوات الجيش الليبي لملاحقة الجماعات الإرهابية والعصابات الأجنبية المسلحة في منطقة الجنوب وتحريرها بالكامل.
وقال رئيس الأركان العامة المقال اللواء عبدالرحمن الطويل، في تصريحات صحفية، تعليقا على هذه العملية، إن "القوات التي توجهت إلى الجنوب هي قوات نظامية تابعة لـ"الجيش الليبي"، مضيفا أن "الجيش الليبي موحد، وأن الخلاف بين الأطراف السياسية فقط"، معربا عن أمله بأن يجري التنسيق بين جميع وحدات الجيش بالمناطق الشرقية والغربية والجنوبية.
كما قرر رئيس المجلس الرئاسي القائد الأعلى للجيش الليبي، فائز السراج، تعيين الفريق ركن سالم محمد أحمد جحا، معاونًا لرئيس الأركان العامة للجيش الليبي.