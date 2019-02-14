فائز السراج يقيل رئيس الأركان العامة التابعة له

وجاء في بيان للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبي، نشر يوم الخميس، أن قراره تعيين اللواء الركن محمد علي الشريف رئيسًا للأركان جاء "بما يتوافق مع التشريعات العامة، وصلاحيات رئيس المجلس الرئاسي باعتباره القائد الأعلى".

وربط مراقبون هذا التعديل بالتصريحات التي عبر فيها الطويل عن دعمه للعملية العسكرية التي أطلقها المشير خليفة حفتر،القائد العام لقوات الجيش الليبي لملاحقة الجماعات الإرهابية والعصابات الأجنبية المسلحة في منطقة الجنوب وتحريرها بالكامل.

وقال رئيس الأركان العامة المقال اللواء عبدالرحمن الطويل، في تصريحات صحفية، تعليقا على هذه العملية، إن "القوات التي توجهت إلى الجنوب هي قوات نظامية تابعة لـ"الجيش الليبي"، مضيفا أن "الجيش الليبي موحد، وأن الخلاف بين الأطراف السياسية فقط"، معربا عن أمله بأن يجري التنسيق بين جميع وحدات الجيش بالمناطق الشرقية والغربية والجنوبية.