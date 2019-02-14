إنزال أمني واحتجاجات لمناهضي التطبيع مع إسرائيل أمام “ميغاراما” ضد “ماسياس”

تجمهر العشرات من مناهضي التطبيع مع إسرائيل، مساء اليوم الخميس، أمام سينما “ميغاراما” بمنطقة عين الذئاب في الدار البيضاء، احتجاجا على حفل المغني الفرنسي إنريكو ماسياس.

وحمل المحتجون من جمعية التضامن مع فلسطين، والمرصد المغربي ضد التطبيع، وبعض الوجوه من حزب العدالة والتنمية، والعدل والإحسان أعلام فلسطين، مرددين شعارات ضد ماسياس الذي قرر إحياء حفله في السينما احتفالا بعيد الحب الذي يزامن 14 فبراير من كل سنة.

وحسب ما عاين “اليوم 24” فقد شهدت الجهة المقابلة للمركب السينمائي إنزال أمنيا، لا سيما أن العشرات أخذوا تذاكرهم ويحاولون الدخول من أجل الاستمتاع بموسيقى الفنان الفرنسي.

ووجهت عدة جمعيات مدافعة عن القضية الفلسطينية، وشخصيات فكرية، وثقافية، رسالة إلى المشرفين على تنظيم الحفل، قبل أيام داعية إياهم إلى الانتباه إلى حقيقة إنريكو ماسياس، الذي يقدم نفسه داعية للسلام.

وتقول الرسالة إن هذا المغني «يدافع باستماتة عن الاحتلال الصهيوني لفلسطين، وعن جيشه بالخصوص…».

وتحدى الفنان الفرنسي، إنريكو ماسياس دعوات مقاطعته، وأكد أنه سيحضر للمغرب، من أجل إحياء الحفل.

وقال إنريكو ماسياس في مقابلة تلفزية على “RMC”، إنه “لايهتم بالتهديد بالمقاطعة”، واصفا المغرب ببلد التسامح، وأنه لن يتراجع عن حفله بسبب بعض الأشخاص، مؤكدا “سأحل بمطار محمد الخامس بالدار البيضاء بنفس التاريخ، أنا أعشق المغرب جدا”.

ونشرت “الحملة المغربية للمقاطعة الأكاديمية والثقافية لإسرائيل” بلاغ قبل أكثر من شهر، تدعو فيه إلى مقاطعة حفل إنريكو ماسياس.