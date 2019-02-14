جامعة الكرة: ” الوضعية المالية للأندية تحسنت مقارنة مع الموسم الماضي”

عقد المكتب المديري للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، اليوم الخميس، اجتماعا بقصر المؤتمرات بمدينة الصخيرات، ترأسه رئيس الجامعة فوزي لقجع، وتم التطرق خلاله، لثلاث ملفات رئيسية، الأول يتعلق بالشركات الرياضية والثاني يتعلق بانتقالات اللاعبين على الصعيد المحلي، والثالث مرتبط باجتماع هيئة التحكيم مع رؤساء ومدربي الأندية.

وحسب بلاغ للجامعة، فإن ” عبد العزيز الطالبي، رئيس لجنة تدبير الأندية قدم عرضا حول وضعية الأندية المالية، للموسم الرياضي الماضي التي عرفت تحسنا في التدبير مقارنة مع المواسم الكروية الماضية، مشيرا إلى الأندية انحرطت بشكل تدريجي في مشروع تأهيلها في أفق الانتقال إلى الشركات الرياضية”.

كما ” قدم حسن الفيلالي، رئيس لجنة قانون اللاعب، عرضا مفصلا حول نظام الانتقالات على الصعيد الوطني ومدى تأقلمه مع نظام الانتقالات الدولية. كما أوضح في العرض الذي قدمه، أن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، ستشرع في عقد دورات تكوينية لإداريي الأندية للتفاعل مع النظام الدولي الإلكتروني الجديد الخاص بانتقالات اللاعبين”.

من جانبه، أبرز ” جمال الكعواشي، رئيس لجنة التحكيم، في عرضه الهدف من اللقاء التواصلي بين هيئة التحكيم المتمثلة في اللجنة المركزية والمديرية الوطنية للتحكيم وحكام البطولة الوطنية، مع رؤساء ومدربي الأندية الوطنية لكرة القدم الاحترافية القسم الوطني الأول والثاني، بحضور وسائل الإعلام”.

وجاء في البلاغ نفسه، أن فوزي لقجع، “ألح على ضرورة العمل بداية من الموسم الرياضي المقبل على تطبيق تقنية التحكيم بمساعدة الفيديو “الفار””.