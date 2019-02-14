بسبب شيكات بدون رصيد.. توقيف شقيق بوانو في البرلمان

أوقفت شرطة البرلمان، أول أمس، إدريس بوانو، شقيق عبد لله بوانو، داخل مقر مجلس النواب، بعدما حضر لمقابلة فريق العدالة والتنمية.
وعلمت «اليوم 24» أن سبب التوقيف قضية شيك دون رصيد.
ونُقل بوانو إلى مفوضية الشرطة بالرباط، قبل إخلاء سبيله بعد قيامه بالإجراءات اللازمة لتسوية الوضعية.
وكشف بوانو لـ«أخبار اليوم» أن الشرطة تعاملت معه باحترام، وأنه سوى المشكل، حيث فوجئ، بعد إجرائه معاملات تجارية مع صديق له، بدفع هذا الأخير شيكا إلى البنك دون إخباره مسبقا بذلك، ما خلق له متاعب.
وعلمت «أخبار اليوم» أن العديد من زوار البرلمان، المدرجة أسماؤهم في ملفات قضائية، جرى توقيفهم بعد تنقيط بطائقهم الوطنية في النظام المعلوماتي.
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