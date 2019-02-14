لقجع يتحدث عن تطوير التحكيم ويكشف موعد افتتاح أبرز الملاعب-فيديو

فيديو: أيوب المكناسي

أكد فوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، أن تطوير قطاع التحكيم، ضروي من أجل النهوض بكرة القدم الوطنية، وذلك على هامش اللقاء التواصلي الذي عقدته هيئة التحكيم مع رؤساء ومدربي الأندية الاحترافية.

وأوضح لقجع في تصريح لوسائل الإعلام، مساء اليوم الخميس، أن عقد لقاء التواصلي مع جميع الفاعلين في مجال كرة القدم وهيئة التحكيم، يهدف إلى فتح نقاش مسؤول وصريح، للوقوف على عمل الذي يقوم به الحكام.

وشدد المتحدث ذاته، أن تطوير التحكيم مسوؤلية جماعية، ليتماشى مع تطور كرة القدم بالمغرب وديناميتها، وفرض حضور أقوى وأكثر تشريفاً خلال المحافل القارية والدولية للتمثيلية المغربية للحكام.

أما عن تطبيق تقنية فيديو الحكم المساعد “VAR ” انطلاقاً من الموسم الرياضي المقبل، اعتبر فوزي لقجع أن تطوير التقنية سيبدأ انطلاقا من نهاية الموسم الرياضي الجاري، لتنزيلها بشكل جيد بداية من السنة الجارية كما أعلن سابقاً خلال انطلاق اللقاء التواصلي.

وعن موعد افتتاح أبرز الملاعب الكروية التي تسجل أشغالاً منذ أشهر، طمئن رئيس جامعة الكرة الجماهير وأيضاً الأندية عن قرب افتتاحها، معلقاً : ” ملعب وجدة سيكون جاهزاً خلال الأيام القليلة المقبلة، أما عن مركب ملعب محمد الخامس فبدوره سيفتح أبوابه بعد أسابيع”.

تجدر الإشارة، إلى أن رئيس جامعة الكرة قد أعلن رسمياً اعتماد “VAR ” بالدوري الاحترافي المغربي، ستنطلق بداية من الموسم الرياضي المقبل، تماشيا مع التوجه العام لكرة القادم في أبرز الدوريات المحلية، والحد من الاحتجاجات حول الأخطاء التحكيمية.