عاجل.. هزيمة جديدة لتيريزا ماي بشأن بريكست

تعرضت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، اليوم الخميس، لهزيمة في مجلس العموم الذي رفض استراتيجيتها التفاوضية في شأن بريكست.
الهزيمة حسب ما نقلت وكالة الأنباء الفرنسية، سيضعف موقفها حيال بروكسل في ظل سعيها إلى إعادة التفاوض حول إتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي.
ورفض 303 نواب التعديل الذي طرحته الحكومة، والهادف إلى دعم جهودها لتغيير البند الأكثر إثارة للجدل في الاتفاق والمتصل بالحدود الايرلندية، في حين أيده 258.
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