شكرا لقرائتكم خبر عن «ماي» تخسر تصويتًا برلمانيًا رمزيا بشأن «بريكست» والان نبدء بالتفاصيل
ورفض 303 نواب مقابل 258 نائبا طلبا لمعاودة تأييد خطة "ماي" الساعية لإدخال تعديلات على اتفاق الانسحاب.
وأكد متحدث باسم "ماي"، أن رئيسة الوزراء ستواصل السعي لتعديل الاتفاق. وقال المتحدث: "الحكومة ستواصل السعي إلى هذا مع الاتحاد الأوروبي لضمان الخروج في الموعد المحدد يوم 29 مارس".
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