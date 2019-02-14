بنس: إيران الراعية الأولى للإرهاب في العالم

الخليج 365/ بغدادأعلن نائب الرئيس الأمريكي، مايك بنس، اليوم الخميس، أن الرئيس دونالد ترامب، انسحب من اتفاق نووي كارثي أبرم مع إيران.

وقال بنس، خلال مؤتمر وارسو، إن "العقوبات على إيران هي الأقسى تاريخيا وذلك بسبب سلوكها الخطير".

وأضاف: "على الأوروبيين التعاون معنا ومع الشعب الإيراني ضد خطر النظام"، مؤكدا أنه يجب العمل على مواجهة النظام الإيراني ودعم شعبه، وذلك لأن النظام الإيراني نشر الفوضى ويقوم بترويع شعبه.



وقال نائب الرئيس الأمريكي إن "إيران تسلح الميليشيات في المنطقة وهي الراعية الأولى للإرهاب في العالم".

ودعا بنس حلفاء واشنطن الأوروبيين، إلى عدم محاولة إفساد العقوبات الأمريكية على طهران، ودعاهم إلى الانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني.

