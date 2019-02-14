اتفاق سوداني روسي على إعفاء الدبلوماسيين من تأشيرة الدخول

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أقر مجلس الوزراء السوداني برئاسة معتز موسى، الخميس، اتفاقية مبرمة مع روسيا تقضي بإعفاء حملة الجوازات الدبلوماسية في الخرطوم وموسكو من تأشيرة الدخول عند التنقل بين البلدين.

وقال وزير الخارجية السوداني الدرديري محمد أحمد، خلال اجتماع لمجلس الوزراء، إن اتفاقية إعفاء حملة الجوازات الدبلوماسية من التأشيرات بين الخرطوم وموسكو تأتي رغبة من الدولتين في تقوية علاقات الصداقة وتسهيلا لتبادل الزيارات بينهما.

وشهدت العلاقات السودانية الروسية في السنوات الأخيرة تطوراً كبيراً، حيث تجمع البلدين شراكات اقتصادية وسياسية.





وفي يوليو/تموز 2018 زار الرئيس السوداني عمر البشير العاصمة الروسية في زيارة رسمية جرى خلالها مباحثات مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، تتناول العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها، كما سيبحث برنامج تحديث القوات المسلحة السوداني الذي تدعمه موسكو.

وزار البشير موسكو في نوفمبر/تشرين الثاني 2017، وقدم الرئيس السوداني في مارس/آذار الماضي 2018 الدعوة إلى الرئيس الروسي لزيارة الخرطوم، إلا أنها لم تتم حتى الآن، رغم إعلان "بوتين" قبوله للدعوة.