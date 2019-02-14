انت الان تتابع مادورو عن لقاء ترامب ورئيس كولومبيا: عيد كراهية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

علَق الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، اليوم الخميس، على لقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الكولومبي، إيفان دوكي، واصفا إياه بـ"عيد الكراهية". وقال مادورو: "لقد كان اللقاء عيدًا للكراهية ضد فنزويلا.. اليوم، مرة أخرى، هدد الرئيس الأمريكي بغزو فنزويلا، وأطلب من العالم التضامن معنا"، مشيرا إلى أن حملة "ارفعوا أيديكم عن فنزويلا" لجمع التوقيعات ضد التدخل الأمريكي في شؤون البلاد سوف تستمر، لجمع 10 ملايين توقيع بموجب هذه الرسالة، ودعا مرة أخرى الفنزويليين إلى التوقيع على الوثيقة من أجل مطالبة دونالد ترامب "برفع يديه عن فنزويلا ونسيان فنزويلا".

وأضاف الرئيس الفنزويلي: "ترامب صامت عن الكوكايين، متى سيتم تعليق إنتاج كوكايين الرئيس الكولومبي إيفان دوكي وتجارة المخدرات، من كولومبيا إلى الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا.. متى؟ بدلا من الحديث عن الفقر المتزايد، والحرب في كولومبيا والاغتيالات السياسية والدولة الفاشلة، يتحدثون عن فنزويلا". وأكد مادورو