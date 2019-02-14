شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية المغرب: علاقاتنا مع السعودية والإمارات قوية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الالكتروني)

أكد وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، أن سفيري المغرب في السعودية والإمارات قدما إلى المغرب لحضور اجتماعات وعادا إلى مقر عملهما في الرياض وأبوظبي.

وأوضح بوريطة خلال ندوة صحفية عقدها اليوم (الخميس) مع وزير الخارجية الإسباني في الرباط، أن استدعاء السفراء في المغرب يتم وفق تقاليد الدبلوماسية المغربية، حيث يتم استدعاؤهم لأسباب واضحة وعبر إخبار الدولة المضيفة.

وشدد رئيس الدبلوماسية المغربية، على أن العلاقات بين المغرب ومنطقة الخليج وتحديداً مع السعودية والإمارات هي علاقات قوية وتاريخية ولها جذور.