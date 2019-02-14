انت الان تتابع تفاصيل خبر أردوغان: التوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية بات قريباً والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الخميس 14 فبراير 2019 08:18 مساءً - رأى الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن آمال التوصل إلى حل سياسي للصراع السوري أقوى في هذه الأوقات من أي وقت مضى.

وقال أردوغان، خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، والإيراني حسن روحاني، عقب قمة ثلاثية حول سوريا في "سوتشي" الروسية، اليوم الخميس: إن "توقيت الانسحاب الأمريكي من سوريا لا يزال غير واضح".

Advertisements

وأضاف أردوغان: "لا نرغب برؤية مأساة إنسانية جديدة في سوريا، والأمل بالوصول إلى حل للأزمة السورية لم يكن قريب المنال مثلما هو عليه الحال اليوم، وقطعنا مسافة مهمة في سبيل إيجاد حل سياسي للأزمة السورية".

وشدد على أن بلاده لن تسمح بإنشاء حزام "إرهابي" على حدودها الشمالية، مع التزامه بتفاهم إدلب الذي تم بالتوافق بين الولايات المتحدة وروسيا.

يُشار إلى أن الولايات المتحدة أعلنت، في نوفمبر الماضي، سحب قواتها من شمالي سوريا، البالغ عددها نحو ألفي عسكري، بشكل "سريع وكامل"، من الأراضي السورية التي كانت فيها منذ 2015، وقد اعتبرته حينها الفصائل الكردية المسلحة "خيانة أمريكية وطعنة في الظهر".