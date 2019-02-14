انت الان تتابع تفاصيل خبر متى يزور نتنياهو البحرين؟.. آل خليفة يجيب والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الخميس 14 فبراير 2019 08:18 مساءً - قال وزير خارجية البحرين، خالد بن أحمد آل خليفة، إنه يؤمن بأنه ستُقام علاقات دبلوماسية مع إسرائيل مستقبلاً.

جاء تصريح الوزير البحريني رداً على سؤال حول موعد الانفراج بالعلاقات بين إسرائيل والبحرين، وموعد دعوة رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، لزيارة البحرين.

وأظهر مقطع فيديو نشرته صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية على موقعها الإلكتروني، مساء الخميس، صحفياً إسرائيلياً يسأل "بن خليفة" أثناء تنقّل المسؤولين بين قاعات مؤتمر وارسو في بولندا؛ إن كان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، سيتلقّى دعوة لزيارة البحرين، فأجاب أنه يعتقد أن "هذه الأمور ستحدث عندما يحين وقتها".

ويوم الخميس، ظهر نتنياهو على طاولة وإلى جانبه وزير الخارجية اليمني، خالد اليماني، ووزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو.

وكانت الصحيفة ذاتها كشفت، في نوفمبر من العام الماضي، أن مملكة البحرين ستُبرم معاهدة سلام مع "إسرائيل"، عام 2019.

ونقلت الصحيفة عن الحاخام الأمريكي، مارك شنير، الذي وصفته بالمعروف بعلاقاته الوثيقة مع بعض الدول العربية، قوله: إن "دول الخليج تتسابق من أجل إقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل".

وأضاف: "سنرى قريباً إقامة العلاقات رسمياً مع البحرين، وستليها شقيقاتها"، مشدداً على أن "دول الخليج تتسابق بشأن من سيقيم العلاقات مع تل أبيب أولاً".