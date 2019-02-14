انت الان تتابع تفاصيل خبر واشنطن: 11 مليون دولار لمن يدلي بمعلومات عن هذا الرجل والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الخميس 14 فبراير 2019 08:18 مساءً - قالت مصادر يمنية إن طائرة مسيرة أمريكية ألقت خلال اليومين الماضيين منشورات في محافظة مأرب (شمال شرق صنعاء)، عرضت فيها مكافأة مالية بقيمة 11 مليون دولار لمن يدلي بمعلومات حقيقية عن زعيم تنظيم القاعدة في اليمن.

وذكرت المصادر القبلية لـ"الخليج 365" أن المنشورات سقطت في قرى بمديرية حريب، التي تقع بين محافظتي مأرب وشبوة.

وحملت المنشورات صوراً لزعيم تنظيم القاعدة في اليمن، قاسم الريمي، وعبارات تدعو للإبلاغ عنه، مقابل تقديم 11 مليون دولار لمن سيعطي معلومات كاملة.

وأدرجت واشنطن الريمي على قائمة الإرهاب الأمريكية في مايو 2010، مع تجميد أرصدته المصرفية داخل الولايات المتحدة وفرض حظر على أي تعاملات مالية معه من قبل شخصيات وشركات أمريكية.

ورفعت واشنطن المكافأة، بواقع مليون دولار، بعدما كانت أعلنت، في أكتوبر من العام الماضي، منح 10 ملايين دولار مقابل معلومات تؤدي إلى اعتقال الريمي.

وأصبح "الريمي" زعيماً لتنظيم القاعدة في اليمن منذ 2015، خلفاً لناصر الوحيشي، الذي قتلته طائرة أمريكية العام نفسه، في محافظة حضرموت، جنوب شرق البلاد.