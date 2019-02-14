شكرا لقرائتكم خبر عن وزير يمني : انعقاد البرلمان في عدن قريباً والان نبدء بالتفاصيل
وأشار خلال لقائه السفير الفرنسي لدى اليمن كريستيان تستو، وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية، أن أعضاء البرلمان المتواجدين في صنعاء رغم قلة عددهم الذي لا يتجاور ثلاثين عضواً يعدون في عداد الرهائن لدى ميليشيا الحوثي الانقلابية.
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