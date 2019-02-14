المغرب عن شائعة سحب سفيريه بالسعودية والإمارات: غير صحيحة.. علاقاتنا قوية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - نفى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي في المغرب ناصر بوريطة، الخميس، صحة ما تردد مؤخراً عن استدعاء سفيري بلاده لدى المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة.

وخلال مؤتمر صحفي جمعه بنظيره الإسباني جوزيب بوريل، قال بوريطة: "استدعاء السفير في العُرف الدبلوماسي يتم بشكل واضح وعبر قنوات معروفة، ويجب أن يتم إخبار الدولة التي يوجد بها السفير.. كل الأخبار التي رافقت هذا الموضوع لم تكن مضبوطة، وغير صحيحة".

وأشار إلى أن سفيري الرباط لدى الرياض وأبوظبي "كانا في المغرب لحضور اجتماعات، وقد عادا إلى مقرَّيْ عملهما بعد انتهاء هذه الاجتماعات"، وفقًا لما نقلته عنه جريدة هسبريس المغربية.



وشدد الوزير المغربي على أن علاقات بلاده بدول منطقة الخليج "تاريخية"، وتحديدًا التي تجمع الرباط بالمملكة العربية السعودية والإمارات، واصفاً إياها بأنها "قوية" ولها جذور في الزمن، وقائمة على الاحترام المتبادل.

ونبه إلى أن "العالم يقر بوجود تحولات تقع في منطقة الشرق الأوسط، وأن هناك أمورا كثيرة لم تكن تقع في السابق، ما دفع المغرب إلى الاتصال بسفرائه بهذه المنطقة من أجل دراسة هذه التحولات".



