شكرا لقرائتكم خبر عن بومبيو يدعو المؤتمرين في وارسو للوقوف صفاً واحداً في مواجهة تحديات المنطقة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - «واس» (واشنطن)

دعا وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو اليوم (الخميس) إلى «عهد جديد من التعاون» في مواجهة التحديات بالشرق الأوسط، مؤكداً أنه ليس بوسع أي دولة أن تبقى على الهامش.

وقال بومبيو أمام وزراء خارجية ومسؤولين آخرين من أكثر من 60 دولة في العاصمة البولندية وارسو «إن الولايات المتحدة تسعى لعهد جديد من التعاون بين كل البلدان بشأن كيفية مواجهة هذه القضايا».

وذكر الوزير الامريكي أن هناك قائمة من التحديات الإقليمية في المنطقة من بينها إيران وسوريا واليمن والسلام الفلسطيني الإسرائيلي.