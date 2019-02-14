شكرا لقرائتكم خبر عن الحميري: الترتيبات جارية لانعقاد البرلمان في العاصمة المؤقتة عدن والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (عدن)

أكد وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى في اليمن، محمد مقبل الحميري اليوم (الخميس)، أن الترتيبات جارية لانعقاد جلسات مجلس النواب (البرلمان) في العاصمة المؤقتة عدن، بعد اكتمال النصاب القانوني.

وأشار خلال لقائه السفير الفرنسي لدى اليمن كريستيان تستو، وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية، أن أعضاء البرلمان المتواجدين في صنعاء رغم قلة عددهم الذي لا يتجاور ثلاثين عضواً يعدون في عداد الرهائن لدى مليشيا الحوثي الانقلابية.