أنين: أوروبا متكاتفة لمنع النووي الإيراني

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - وارسو
أكد وكيل وزارة الخارجية الألمانية نيلس أنين أنه لا يرى أي خطر في حدوث انقسام بالاتحاد الأوروبي في التعامل مع إيران، وقال خلال مؤتمر بشأن الشرق الأوسط في العاصمة البولندية وارسو «أوروبا ليست منقسمة حول قضية إيران»، لافتا إلى أن هناك تكاتفا لأجل الاتفاق النووي بشأن منع تطوير قنبلة نووية إيرانية.
يشار إلى أن أنين يقود في وارسو الوفد الألماني؛ لأن وزير الخارجية الاتحادي هايكو ماس تخلى عن المشاركة.
وكانت دول الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 28 دولة وافقت الأسبوع الماضي بالإجماع على الاتفاق النووي الذي يعول على محفزات اقتصادية من أجل الحيلولة دون الاستخدام العسكري للبرنامج النووي الإيراني.
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