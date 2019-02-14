200 ألف دولار من السعودية لتدريب اللاجئات السوريات

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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قدمت السعودية منحة مالية بمبلغ 200 ألف دولار لتدريب وتأهيل اللاجئات السوريات في لبنان والأردن، وفقا لما نصت عليه الاتفاقية التي وقعها الصندوق السعودي للتنمية مع مركز المرأة العربية للتدريب والبحوث «كوثر»، على هامش الاجتماع الـ 19 لمجلس أمناء المركز المنعقد بالعاصمة التونسية أمس.

وتضمنت الاتفاقية التي وقعها كل من معالي المستشار في الصندوق السعودي للتنمية نائب رئيس مجلس إدارة برنامج الخليج العربي للتنمية «أجفند» المهندس يوسف البسام، ومديرة مركز كوثر الدكتورة سكينة بوراوي، تدريب وتأهيل اللاجئات السوريات وتعزيز قدراتهن وتمكينهن من إنشاء مشاريع اجتماعية واقتصادية تحسن من ظروفهن المعيشية.