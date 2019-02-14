النشرة: حادث سير بين سيارتين على طريق عام مرجعيون دبين والاضرار مادية

أفاد مراسل "​النشرة​" في ​حاصبيا​ بأن "​حادث سير​ بين ​سيارة​ تابعة للصليب الاحمر اللبناني وأخرى من نوع ب.م وقع على طريق عام ​مرجعيون​ دبين"، مشيراً إلى أن "الاضرار مادية و​الاجهزة الامنية​ فتحت تحقيقا لمعرفة ملابسات الحادث".

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