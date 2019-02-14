النشرة: إجتماع تربوي في النبطية دفاعا عن المدرسة الرسمية

افاد مراسل "​النشرة​" في النبطية أنه "بناء على دعوة من رابطة المعلمين في ​التعليم الاساسي​ في ​قضاء النبطية​ عقد مديرو ومندوبو ​القضاء​ اجتماعاً لمواكبة اخر التطورات والمستجدات".

وقد توقف المجتمعون عند الهجمة التي تتعرض لها المدرسة الرسمية من قبل بعض الاشخاص والمؤسسات للنيل منها ولأهداف باتت مكشوفة وتحت مسميات مختلفة، مؤكدين أنه "من واجبنا الدفاع عن المدرسة الرسمية لانها درع الوطن الحامي فهي ك​الجيش​ و​القوى الامنية​ يجب أن لا نسمح لأحد التجرؤ عليها".

وفي الختام خرج المجتمعون بتوصيات ابرزها الدعوة الى اجتماع مع وزير التربية بصفته المسؤول الاول في الدفاع عن المدرسة الرسمية وتأمين حاجياتها والتحضير الجيّد لحلقة تلفزيونية تظهر نجاحات بعض ​المدارس الرسمية​ وتفوّقها في مجالات عدّة.