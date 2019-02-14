أعلنت قيادة الجيش اللبناني، أنّ "طائرة استطلاع تابعة للعدو الإسرائيلي، خرقت بتاريخ 13 شباط 2019 الساعة 4:30، الأجواء اللبنانية من فوق بلدة الناقورة، ونفّذت طيرانًا دائريًّا فوق مناطق الشوف، الجنوب، بيروت وضواحيها، وبعبدا، من ثمّ غادرت الأجواء عند الساعة 18:45 من فوق بلدة علما الشعب".
وأوضحت في بيانن أنّ "عند الساعة 10:15، خرقت طائرة عدوّة مماثلة الأجواء اللبنانية من فوق بلدة علما الشعب، ونفّذت طيرانًا دائريًّا فوق مناطق الجنوب، من ثمّ غادرت الأجواء عند الساعة 20:05 من فوق بلدة رميش".
كانت هذه تفاصيل خبر الجيش: طائرتا استطلاع إسرائيليتان نفذتا طيرانا دائريا فوق مناطق الجنوب أمس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.