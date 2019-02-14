الجيش: طائرتا استطلاع إسرائيليتان نفذتا طيرانا دائريا فوق مناطق الجنوب أمس

أعلنت قيادة ​الجيش اللبناني​، أنّ "طائرة استطلاع تابعة للعدو الإسرائيلي، خرقت بتاريخ 13 شباط 2019 الساعة 4:30، الأجواء اللبنانية من فوق بلدة ​الناقورة​، ونفّذت طيرانًا دائريًّا فوق مناطق ​الشوف​، ​الجنوب​، ​بيروت​ وضواحيها، و​بعبدا​، من ثمّ غادرت الأجواء عند الساعة 18:45 من فوق بلدة ​علما الشعب​".

وأوضحت في بيانن أنّ "عند الساعة 10:15، خرقت طائرة عدوّة مماثلة الأجواء اللبنانية من فوق بلدة علما الشعب، ونفّذت طيرانًا دائريًّا فوق مناطق الجنوب، من ثمّ غادرت الأجواء عند الساعة 20:05 من فوق ​بلدة رميش​".