بيسكوف: لا يوجد حديث عن عملية عسكرية في إدلب

أكد المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية ​ديمتري بيسكوف​ أنه "لا يوجد حديث عن عملية عسكرية في إطار خطوات إضافية تهدف إلى تحسين الوضع في إدلب السورية".

وخلال حديث صحفي، لفت بيسكوف إلى أن "هذه خطوات تهدف إلى تطهير إدلب من ​الجماعات الإرهابية​ التي تسيطر الآن على جزء كبير من المحافظة".

وكان الرئيس الروسي ​فلاديمير بوتين​ قد أكد أنه "لا يمكن السكوت عن تواجد الإرهابيين في إدلب السورية، ومن الضروري النظر في خطوات للقضاء عليهم".