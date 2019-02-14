شويغو: لم نر انسحاب القوات الأميركية من سوريا بعد

أعلن وزير الدفاع الروسي ​سيرغي شويغو​ أن "​موسكو​ لم تر بعد انسحاب ​القوات​ الأمريكية من ​سوريا​"، مشيراً إلى "أننا لم نر بعد انسحاب القوات، بل نرى دعمهم الفعال ب​السلاح​ والمعدات للوحدات الكردية على الضفة الشرقية ل​نهر الفرات​".

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