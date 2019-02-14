مايك بنس: سنواصل المطالبة بالعدالة في قضية خاشقجي

أكد نائب الرئيس الأميركي ​مايك بنس​ أن "مقتل الصحفي السعودي ​جمال خاشقجي​ كان اعتداء على حرية ​الصحافة​"، مشدداً على "اننا سنواصل المطالبة بالعدالة في قضية خاشقجي".

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