قناة إسرائيلية: نتانياهو يتطلع بفارغ الصبر إلى تسلم "صفقة القرن"

ذكرت القناة العبرية الـ"13" أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو مطمئن من مدى اهتمام الإدارة الأميركية بضمان أمن إسرائيل، بدعوى أن الولايات المتحدة أفضل صديق لإسرائيل، وبأن هناك أواصر عميقة تربط بين شعبي الدولتين.
ونقلت القناة عن نتانياهو تأكيده أنه يتطلع بفارغ الصبر إلى تسلم الخطة الأميركية للسلام في الشرق الأوسط، المعروفة بـ"صفقة القرن".
وأوردت القناة العبرية أن نتانياهو قد صرح خلال اللقاء الذي جمعه بنائب الرئيس الأميركي، مايك بنس، على هامش مؤتمر "وارسو"، حيث أكد، غير مرة، على ضرورة الحفاظ على أمن إسرائيل.
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