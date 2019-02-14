قناة إسرائيلية: نتانياهو يتطلع بفارغ الصبر إلى تسلم "صفقة القرن"

ذكرت القناة العبرية الـ"13" أن رئيس الوزراء ال​إسرائيل​ي ​بنيامين نتانياهو​ مطمئن من مدى اهتمام ​الإدارة الأميركية​ بضمان أمن إسرائيل، بدعوى أن ​الولايات المتحدة​ أفضل صديق لإسرائيل، وبأن هناك أواصر عميقة تربط بين شعبي الدولتين.

ونقلت القناة عن نتانياهو تأكيده أنه يتطلع بفارغ الصبر إلى تسلم الخطة الأميركية للسلام في ​الشرق الأوسط​، المعروفة بـ"صفقة القرن".

وأوردت القناة العبرية أن نتانياهو قد صرح خلال اللقاء الذي جمعه بنائب الرئيس الأميركي، ​مايك بنس​، على هامش مؤتمر "وارسو"، حيث أكد، غير مرة، على ضرورة الحفاظ على أمن إسرائيل.