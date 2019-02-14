وزير الدفاع الأميركي بالوكالة: لا خفض أحاديا لقواتنا في أفغانستان

أعلن وزير الدفاع الأميركي بالوكالة ​باتريك شاناهان​، خلال مؤتمر صحافي بعد اجتماع مع نظرائه في ​حلف شمال الأطلسي​، أنّ "​الولايات المتحدة الأميركية​ لن تخفّض إحاديًّا انتشارها العسكري في ​أفغانستان​"، بعد إعلان قرارها الانسحاب من ​سوريا​.

ولفت حول قلق الحلفاء من الانسحاب الأميركي الأحادي من سوريا، إلى أنّه "سيكون منسّقًا وسنتعاون". ونقل عن الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ قوله خلال خطابه عن حالة الإتحاد انّ "الوقت قد حان لأن نحاول أقلّه إرساء السلام في أفغانستان".

وأوضح أنّ "ما تكلّمنا عنه هو الطريقة الّتي يمكننا من خلالها زيادة دعمنا لقوات الدفاع والأمن الأفغانية، لزيادة الضغوط على "​حركة طالبان​".