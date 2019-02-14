مسؤول عسكري ايراني: لضرورة وقف اعتداءات الكيان الصهيوني على سوريا

أكد رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري، "ضرورة وقف اعتداءات الكيان الصهيوني على سوريا"، مشيراً إلى أن "ايران وروسيا وتركيا بصفتها الدول الضامنة دعت القوات المتواجدة بدون تنسيق مع الحكومة الشرعية في نقاط من سوريا وتحتل مناطق فيها الى الخروج سريعاً".
واعتبر اللواء باقري أن "توسيع مناطق خفض التوتر ومساعدة النازحين على العودة إلى مدنهم وقراهم وتوفير الأمن للمناطق المحررة وتطهير المناطق من الألغام، من أولويات التعاون الثلاثي بين إيران وروسيا وتركيا والتي ينبغي أن توضع في جدول الأعمال".
وشدد على أن "الغارات الجوية التي يشنها الكيان الصهيوني تعد انتهاكاً للسيادة السورية وتخل بوتيرة عمليات مكافحة الإرهاب وعودة الأمن والاستقرار إلى سوريا"، مؤكداً "إدانة هذه الاعتداءات بقوة وضرورة وقف استمرارها".
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