وزير إماراتي: بريطانيا تبحث مع دول الخليج إبرام اتفاق تجارة بعد "بريكست"

لفت وزير الاقتصاد ​الإمارات​ي سلطان بن سعيد المنصوري، إلى أن "​بريطانيا​ تواصلت مع ​دول الخليج​ ومنها الإمارات، للتفاوض على اتفاق تجارة حرة محتمل بعد الخروج من ​الاتحاد الأوروبي​، فيما يعرف بـ"بريكست"، مشيراً إلى أنه "لا يتوقع أي تداعيات اقتصادية على الشركات الإماراتية بعد البريكست، وأنها مستعدة للتعامل مع الأمر دون مخاطر حقيقية قد تلحق بها".

وأشار إلى أن "الجميع استعد لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، لكن ما يهدد ​الاقتصاد العالمي​ هو تصاعد التوترات التجارية بين ​الولايات المتحدة​ و​الصين​".

واتخذت بريطانيا قرارا بالخروج من الاتحاد الأوروبي، عبر استفتاء أجرته في 23 حزيران 2016.

ومن المقرر أن تغادر بريطانيا الاتحاد الأوروبي بحلول 29 آذار المقبل، عندما تنتهي المهلة الزمنية التي تبلغ عامين لمفاوضات الانسحاب المفروضة بموجب "المادة 50".