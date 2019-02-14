ترامب يدرس نسخة من مشروع قانون بشأن التمويل الحكومي

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن (د ب أ)

تلقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، نسخة من مشروع قانون التمويل لتجنب حدوث إغلاق حكومي آخر، وقال مستشار بارز لترامب، إن الرئيس يدرس المشروع، وذلك قبل عقد الكونجرس جلسات لمناقشته.

وقال لاري كولدلو، مدير المجلس الاقتصادي الوطني اليوم: "إن الرئيس ينظر فيه (مشروع القانون) أعتقد أنه ورد في وقت متأخر للغاية الليلة الماضية، إنه يلقي نظرة عليه، وسوف تسمعون المزيد من الأخبار عنه عندما يكون (الرئيس) مستعدا لذلك".