رئيس "ثقافة النواب" للسفير البريطاني: الكلمة الأخيرة في التعديلات الدستورية للشعب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ميرا إبراهيم:

استعرض رئيس لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب أسامة هيكل، مع السفير جيفرى آدامز سفير المملكة المتحدة البريطانية بالقاهرة، حرية الإعلام والرأى والتعبير في الصحف والقنوات المصرية في ظل القوانين الجديدة المنظمة للإعلام .

وأكد هيكل - خلال اللقاء - أن المنع أصبح مستحيلا فى ظل التطور المذهل فى وسائل الإعلام والاتصال، وأن التحدي القائم للصحف المصرية حاليا ينحصر في قدرتها على التحول السريع للصحافة الإلكترونية. . كما أن هذا التطور يفرض على الفضائيات العامة والخاصة أيضا البحث عن أفضل تقنيات الصوت والصورة .

وأضاف هيكل أن أي مؤسسة صحفية او إعلامية ستتخلف عن استخدام التكنولوجيا ستخرج من المنافسه نهائيا .

من جانبه.... أكد السفير البريطاني أن هذا الأمر نفسه يشغل كل الصحف ووسائل الإعلام البريطانية حاليا .

واستفسر آدامز عن أسباب الطلب الخاص بالتراجع عن إلغاء هيئتى الإعلام والصحافة في تعديلات الدستور .

وأوضح هيكل أن الإلغاء سيترتب عليه الأضرار بمستقبل الصحف والقنوات الإذاعات المملوكة للدولة، والهيئتين لهما الصفة الإدارية ولادخل لها بالمحتوى الإعلامي على الإطلاق.

وحول التعديلات الدستورية المرتقبة، أكد هيكل أن الوقت مبكر لمعرفة متى تطرح للاستفتاء، وأن الكلمة الأخيرة فيها للشعب المصري أمام صناديق الاستفتاء.