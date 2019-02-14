السفير البريطاني: مصر في طريقها لأن تصبح مركزًا للطاقة في المنطقة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- أ ش أ:

أكد السفير البريطاني لدى مصر السير جيفري آدامز، اليوم الخميس، أن مصر في طريقها لأن تصبح مركزًا للطاقة في المنطقة.. مشيرا إلى أن الشركات البريطانية الرائدة تدعم مصر لمساعدتها في تحقيق هدفها.

وأعرب السفير عن فخره بما قامت به شركات بريتيش بتروليوم وشل وأكتيز هذا الأسبوع بإصدار إعلانات استثمارية جديدة في مصر، مما يخلق فرص عمل ويدفع الاقتصاد المصري إلى الأمام.

جاء ذلك بمناسبة توقيع رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء "صباح مشالي" اتفاقية بقيمة 325 مليون دولار مع الرئيس التنفيذي لشركة ليكيلا باور كريس أنتونوبولوس لبناء مزرعة الرياح سعة 250 ميجا وات في خليج السويس.

وذكرت السفارة البريطانية بالقاهرة في بيان صحفي أن مراسم التوقيع شهدها رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمد شاكر، ووزيرة الاستثمار سحر نصر، والسفير البريطاني لدى مصر السير جيفري آدامز.

وأضافت السفارة أن مزرعة الرياح ستساعد مصر على تحقيق خطتها لإنتاج 20٪ من طاقتها من مصادر جديدة ومتجددة بحلول عام 2022.

وأوضحت أن الاستثمار البريطاني في قطاع الطاقة المتجددة في مصر يواصل الازدهار تدريجيا، حيث أعلنت وكالة تمويل الصادرات البريطانية مؤخرا عن دعمها لمجمع التحرير للبتروكيماويات الذي يسهم في مضاعفة إجمالي صادرات مصر بأموال تبلغ قيمتها 1.6 مليار دولار.

وستقوم 33 شركة بريطانية رائدة هذا الأسبوع بعرض خبراتها في قطاع النفط والغاز في نسخة هذا العام من معرض البترول المصري. ومن بين هذه الشركات العارضة، تستكشف 20 شركة فرصا محتملة لأول مرة

وقام السفير البريطاني السير جيفري آدامز بزيارة المعرض ومقابلة أصحاب الأعمال الرائدين الذين يحرصون على النمو لأعمالهم في السوق المصري، حيث التقى السفير البريطاني مع الرئيس التنفيذي لشركة بي بي بوب ديودلي والرئيس لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط لشركة بيتشيل ستو جونز لمناقشة الاستثمار البريطاني الحالي في قطاع الطاقة، وخططهم للنمو المستقبلي.

وتتزامن زيارة وفد الطاقة مع زيارة رفي المستوى للخبراء البريطانيين في مجالات الرعاية الصحية والتكنولوجيا المالية، لاستكشاف فرص الاستثمار في مجموعة واسعة من المجالات.

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