الولايات المتحدة تعتبر نفقات الدفاع الألمانية غير كافية

محمد اسماعيل - القاهرة - بروكسل (د ب أ)

اعتبرت الولايات المتحدة خطط نفقات الدفاع الألمانية غير كافية.

وقال القائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكي باتريك شاناهان، اليوم الخميس، بعد لقاء وزراء دفاع حلف شمال الأطلسي (ناتو) في بروكسل، إن ألمانيا ترغب في أن لا تزيد نفقات الدفاع لديها بحلول 2024 عن 5ر1 % من إجمالي الناتج المحلي، معقبا بالقول: "الأمر ينبغي أن يكون أكثر من ذلك".

وأوضح شاناهان قائلا إن الولايات المتحدة تعترف بالجهود التي بذلتها الحكومة الألمانية في هذا الصدد حتى الآن.

وأضاف شاناهان بالقول إن نصيب ألمانيا من مبلغ المئة مليار دولار التي سيدفعها الحلفاء للولايات المتحدة ما بين 2016 و2020 كمبلغ إضافي يصل إلى 30 مليار، وهذا أمر "مهم"، بحسب وصف شاناهان.

ومن غير الواضح كيف سيتطور النزاع بشأن النفقات الدفاعية بين الطرفين فيما بعد.

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن، خلال لقاء قمة للحلف الصيف الماضي، أنه لا يستبعد خروج الولايات المتحدة من الحلف إذا لم يقدم الحلفاء نسبة 2 % من إجمالي الناتج المحلي لبلدانهم لصالح ميزانية الدفاع.

وتشكو الولايات المتحدة منذ وقت طويل من عدم العدالة في توزيع الأعباء العسكرية في الحلف وتهاجم ألمانيا خاصة بسبب تدني نسبة نفقاتها مقارنة بغيرها، حيث بلغ مجموع نفقاتها الدفاعية العام الماضي نسبة 24ر1 % من إجمالي الناتج المحلي.

بلغت تكاليف النفقات العسكرية العام الماضي بالولايات المتحدة نسبة 5ر3 % من إجمالي الناتج المحلي بها.