ارتفاع حصيلة قتلى هجوم كشمير إلى 25 شخصاً

أعلنت الشرطة، اليوم الخميس، ارتفاع حصيلة الهجوم على قوات الأمن الهندية في إقليم كشمير إلى 25 قتيلاً.

وقال الضابط في الشرطة منير أحمد خان إن "حصيلة القتلى بلغت 25 شخصاً" بدون أن يكشف عن تفاصيل إضافية.

وكانت حصيلة أولى أشارت إلى مقتل 12 جندياً.

وأعلنت وكالة "برس تراست أوف إنديا"، من جهتها، أن الاعتداء أسفر عن 39 قتيلاً على الأقل.

وقال مسؤول كبير في الشرطة، فضل عدم ذكر اسمه، "استناداً إلى حالة المركبات المتضررة، قد ترتفع الحصيلة".

واستهدف الهجوم حافلتين زرقاوين تحمل كل منهما 35 راكباً على الأقل على طريق سريع يبعد حوالى عشرين كيلومتراً عن سريناغار. وسمع دوي الانفجار على بعد 12 كلم من موقع الاعتداء.

والاعتداء هو الأكثر دموية في كشمير الهندية منذ أكثر من سنتين. وكان تسعة عشر جندياً قتلوا في سبتمبر 2016 خلال هجوم على مخيم "اوري" العسكري الهندي.

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