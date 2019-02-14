مقتل مدير شرطة مكافحة المتفجرات في شمال بغداد

أعلن مصدر أمني عراقي بمحافظة صلاح الدين، اليوم الخميس، مقتل مدير مكافحة المتفجرات في شرطة المحافظة، إثر انفجار عبوة ناسفة شمالي بغداد.

وقال العقيد محمد خليل البازي، من قيادة شرطة المحافظة، إن "عبوة ناسفة انفجرت اليوم على عجلة كان يستقلها العقيد غالب خطاب الدوري في جبال مكحول، التي تبعد 20 كيلومتراً شمال بيجي، مما أسفر عن مقتله، وإصابة سائقه بجروح نقل على إثرها إلى المستشفى"، موضحاً أن "مجموعة من عناصر مكافحة المتفجرات كانت تقوم برفع متفجرات من أحد حقول الألغام في المنطقة".

وما زالت العبوات والألغام، التي زرعها عناصر تنظيم "داعش"الإرهابي والقوات الأمنية أثناء الحرب عليه، تشكل مصدر تهديد رئيسي لحياة الكثير من المواطنين، وخاصة الرعاة والفلاحين الذين يجهلون أماكن زرعها.