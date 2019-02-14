- 1/2
- 2/2
قال أحد كبار المستشارين الاقتصاديين فى البيت الأبيض، اليوم الخميس، إن إدارة الرئيس دونالد ترامب لم تتخذ بعد قرارا بشأن ما إذا كانت ستمدد الموعد النهائى للتوصل إلى اتفاق تجارى مع الصين،والذى يحل فى 1 مارس.
وردا على سؤال عما إذا كانت الإدارة ستسمح بتمديد المهلة لمدة 60 يوما، قال لارى كودلو مدير المجلس الاقتصادى القومى لشبكة
وأعطى كودلو خلال المقابلة تقييما متفائلا للمباحثات التجارية الرفيعة المستوى فى بكين، وقال إن فريق التفاوض الأمريكى سيلتقى مع الرئيس الصينى شي جين بينج يوم الجمعة، مضيفاً أن "الأجواء فى بكين جيدة".
كانت هذه تفاصيل خبر البيت الأبيض: إدارة ترامب لم تقرر تمديد مهلة الاتفاق التجاري مع الصين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.