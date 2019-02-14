سبوتنك: تقديرات بتدخل الولايات المتحدة في الانتخابات الليبية

كتبت- هبة مصطفى

تشير التقديرات السياسية في ليبيا إلى أن الولايات المتحدة ، التي تتطلع إلى التطورات على الأرض ، قد تحاول للتدخل في الانتخابات الليبية 2019، وذلك في الوقت الذي يحاول فيه الجيش الوطني الليبي وحكومة الوفاق الوطني المعترف بها من قبل الأمم المتحدة الحفاظ على السيطرة على أكبر حقل نفطي في البلاد، وفقا لما ذكرتة وكالة سبوتنك في نسختها الإنجليزية.

واعتبر عضو المجلس الأعلى للدولة عضو عادل كرامس، تعليقا على كلمات وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبو

حول التدفق المحتمل للجهاديين الفارين من سوريا إلى ليبيا ، أن هذه الملاحظة ينبغي أن تؤخذ على أنها تحذير هام.

"ويقول كرامس في تصريحات للوكالة، " نتوقع موجة جديدة من التدخل في العملية الانتخابية ؛ ربما هذا سيتم فقط على المستوى السياسي ، لكن العمل العسكري لا يمكن استبعاده".

من جانبه قال إبراهيم الجويل ، المحامي والمستشار السابق لمعمر القذافي، إن "مناورات

في جنوب ليبيا لها هدف واحد - السيطرة الأمريكية على ليبيا". وأضاف "منذ عهد الرئيس المصري جمال عبد الناصر (1956-1970) ، سعى الأمريكيون إلى تعزيز مواقفهم في ليبيا ومنع تعزيز التعاون بين مصر وليبيا والسودان"، بحسب ما جاء بالوكالة.

إن محور واشنطن في جنوب ليبيا ، الذي ذكره الجويل، ليس مفاجئاً على الإطلاق نظراً إلى احتياطيات النفط الهائلة في المنطقة.

ويعد حقل الشرارة ، أكبر حقل نفطي في ليبيا ، يقع في الجنوب. لقد أصبح محور الاهتمام حيث أن الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة وحكومة الوفاق الوطني المعترف بها الأمم المتحدة، سيطوا على كامل منشآته.