كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الولايات المتحدة تساعد مصر على تحقيق هدف "مشترك" لإستقرار إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

هنأ المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية "روبرت بالادانو" مصر على تولي رئاسة الاتحاد الأفريقي لعام 2019 ، قائلا إن الولايات المتحدة "تتطلع للعمل سوية على الهدف المشترك لإفريقيا مستقرة ومزدهرة".

وجاء في البيان: "خلال رئاسة مصر ، نتوقع مواصلة عملنا مع الاتحاد الإفريقي حول القضايا الرئيسية ذات الاهتمام المشترك لتشمل توسيع الفرص الاقتصادية ، وتعزيز الأمن ، وتوطيد الديمقراطية وحقوق الإنسان في إفريقيا".

وأضاف بالادانو "إننا نلاحظ إعلان عام 2019 بوصفه عام اللاجئيين والعائدين والمشردين داخليا للاتحاد الأفريقي ، ونتطلع للعمل مع الاتحاد الأفريقي من أجل دفع الأهداف المشتركة في هذا المجال".

كما استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يوم الأحد الماضي رئيس جمعية رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي من نظيره الرواندي بول كاغامي لمدة عام واحد.

وقال رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي موسى فقي محمد يوم الاثنين ان اللجنة ستتعاون بشكل كامل مع السيسي كرئيس للاتحاد الافريقي لحل القضايا الافريقية ولتحقيق تقدم ملحوظ في جدول أعمال التنمية المستدامة.

وفي كلمته أمام صحفي مشترك مع السيسي ، شكر الفقي الزعيم المصري على تقديمه مراجعة شاملة وشاملة لقضايا القارة.

وأشاد باختيار عام 2019 عامًا للاجئين والنازحين في إفريقيا ، داعياً إلى اقتلاع أسباب الملف. كما أشاد بمناقشات جادة خلال جلسات القمة ، لا سيما بشأن السلام والأمن في القارة.