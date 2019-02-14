كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إنطلاق فعاليات مجلس الأعمال المصري السعودي 23 فبراير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يعقد مجلس الأعمال المصري السعودي اجتماعاً في 23 فبراير في القاهرة تحت قيادة محافظ بنك فيصل الإسلامي المصري عبد الحميد أبو موسى ورئيس غرفة تجارة وصناعة جدة وغرفة التجارة الإسلامية الشيخ صالح كامل.

وسوف يشارك في الاجتماع رؤساء 100 شركة سعودية كبرى تهدف إلى وضع خطة لتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين مصر والسعودية.

وأكد أحمد الوكيل رئيس اتحاد غرف التجارة المصرية في بيان يوم الخميس أن الاجتماع سيتناول آليات تفعيل خطة العمل لتنمية العلاقات الاقتصادية بين مصر والسعودية ودعم التعاون في المشروعات المشتركة.

وسيناقش المشاركون الاستفادة من رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي خاصة في مجالات الإنشاء والبنية التحتية والزراعة ، حسبما قال الوكيل.

وقال إنه سيتم تفعيل التعاون بين الشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر والسعودية من خلال الربط بين الغرف التجارية في البلدين.

ومن جانبه قال رئيس مجلس الغرف السعودية (سى سى) سامي العبيدي إن مصر والسعودية تعملان على تحقيق التكامل التام بين قطاعاتهما الصناعية.

وقال العبيدي إن وفداً كب وقال العبيدي إن وفداً كبيراً من لجنة " سي اس سي" سيشارك في المنتدى الرابع للاستثمار في القاهرة من 2 إلى 4 مارس.

وفي غضون ذلك ، قال الشيخ صالح كامل إن مصر الآن أكثر جاذبية للاستثمار بعد الإصلاحات الاقتصادية التي أدخلتها مؤخرا ، كما قدر أبو موسى عدد المشروعات المصرية في المملكة العربية السعودية بنحو 1300 مشروع ، باستثمارات تجاوزت 2.5 مليار دولار.

وقال إن مصر والسعودية ستركز خلال المرحلة الحالية على تعزيز التعاون بين الشركات المصرية والسعودية في مجال التصنيع.