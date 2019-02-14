كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خبراء إيطاليون يحذرون: مستوى البحر المتوسط يرتفع بسرعة كبيرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حذرت الوكالة الوطنية الإيطالية للتكنولوجيات الجديدة والطاقة والتنمية الاقتصادية، من ارتفاع مستوى البحر المتوسط نحو متر على طول الساحل الإيطالي بنهاية القرن الـ21.

وقال خبراء إيطاليون، إن تداعيات ارتفاع مستوى البحر الأبيض المتوسط بوتيرة متسارعة على المناطق الساحلية، نتيجة لارتفاع درجة حرارة الكرة الأرضية ما قد يهدد السواحل الليبية على البحر المتوسط.

يذكر أن ليبيا تمتلك أطول ساحل على البحر المتوسط التي يمتد على نحو 2000 كيلومتر، وهو ما قد يجعلها عرضة للمخاطر.

ويحد جمهورية مصر العربية من الشمال البحر المتوسط بساحل يبلغ طوله 995 كم، وهو ما يجعلها عرضة للمخاطر.