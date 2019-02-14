تقاليد مختلفة للاحتفال بعيد الحب في كل دولة – فيديو

يحتفل العالم، يوم 14 فبراير، بعيد الحب، بتبادل الهدايا، والتهاني، والتعبير عن المشاعر تجاه الطرف الآخر.
وتمتلك شعوب بعض الدول تقاليد مغايرة في الاحتفال بعيد الحب، مثل اليابان، وألمانيا، وإنجلترا، وجنوب إفريقيا، والفلبين.
النساء الجنوب إفريقيات يكتبن اسم حبيبهن على ورقة صغيرة، وتثبت بواسطة الدبابيس على أكمامهن، أما اليابانيات فيمنحن الشكولاطة للذكور، على أن يتلقين منه الشكولاطة البيضاء، بعد شهر.
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