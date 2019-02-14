عيد الحب.. فنانون يعبرون عن حبهم أمام الكاميرا والبولماني: أقول أحبك لوالدتي أولا ومن بعدها زوجتي !

يحتفل العالم، اليوم 14الخميس فبراير، بعيد الحب، كمناسبة رمزية، يعبر فيها الأشخاص عن حبهم لشركائهم في الحياة.

وعبر أزواج من الوسط الفني لـ”اليوم24″ عن حبهم لشركائهم، الذين يدعمونهم في مسارهم الفني، ويشكلون سندا لهم في حياتهم اليومية، ومن ضمن هؤلاء الفنانة سحر الصديقي، وزوجها منصف المالزي، والممثل، أنس الباز، وزوجته سارة، والمغني فريد غنام، وزوجته المدونة رباب أزماني.

وبدوره، عبر يونس البولماني عن حبه الكبير لوالدته في عيد الحب، وزوجته، معترفا بأنه يحب أمه أكثر من الجميع.

وقال زهير البهاوي إنه يؤمن بالحب، لكنه في الظرفية الحالية لا يملك حبيبة، وبرر ذلك بتركيزه على مساره الفني أكثر من الجانب الشخصي.

والكوميدي سيمو السدراتي، أيضا، قال إنه لا يملك حبيبة في الوقت الحالي، لكنه مع التعبير عن هذه القيمة، طوال أيام السنة.

ووجهت الكوميدية، قمر السعداوي، الملقبة بـ”حماقة”، رسالة إلى زوجها، قالت فيها: “كل عام وأنت الحب”.