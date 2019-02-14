فرنسا تكشف تأثير احتجاجات السترات الصفراء على الاقتصاد..ومعدل البطالة شهد انخفاضا غير متوقع

قالت الحكومة الفرنسية إنها قدمت 38 مليون أورو مساعدات مالية للعمال، الذين تم تخفيض ساعات عملهم، بسبب معاناة الشركات من الاحتجاجات المناهضة للحكومة.

وأضافت الحكومة في معطيات رسمية، نشرت، اليوم الخميس، إن أزيد من 72 ألف شخص، ينتمون إلى 5000 شركة، قد تم تخفيض ساعات عملهم بسبب انخفاض الأجور، منذ بدء حركة احتجاج “السترات الصفر” في 17 نونبر الماضي.

وتراجعت إيرادات الشركات، ومعظمها في وسط المدن، بنسبة 20 إلى 40 في المائة، خلال الأسابيع الأخيرة، بسبب المظاهرات، التي تنظم كل يوم سبت.

ودفعت شركات التأمين، حتى الآن، 89 مليون أورو لتغطية 1670 حالة لأضرار تم الإبلاغ عنها بسبب أعمال العنف، والنهب على هامش بعض الاحتجاجات.

وجاء ذلك ضمن معطيات رسمية لمكتب الإحصاء الوطني الفرنسي، الذي أكد أن معدل البطالة قد شهد انخفاضا غير متوقع، نهاية العام الماضي، ليصل إلى أدنى مستوى له منذ عام 2009.

وكشف المكتب أن معدل البطالة قد انخفض إلى 8.8 في المائة، خلال الربع الأخير من العام الماضي، مسجلا أدنى مستوى له، منذ عام 2009، في أعقاب الأزمة المالية العالمية.

وحسب وكالة “رويترز”، فإن الخبراء الاقتصاديون يرون أن الانخفاض في معدلات البطالة يوفر لـ”ماكرون” دفعة قوية لاستعادة سلطته بعد موجة الاحتجاجات، التي بدأها ذوو السترات الصفراء، قبل ثلاثة أشهر.