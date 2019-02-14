رسمياً..لقجع:لن ينطلق الموسم الكروي المقبل بالمغرب دون تقنية ” VAR”

فيديو: أيوب المكناسي

أعلن فوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، قبل قليل، أن تقنية “الفيديو” المساعد للحكم، ستنطلق بالمغرب بداية من الموسم الرياضي، بالدوري الإحترافي.

وأوضح رئيس جامعة الكرة على هامش اللقاء التواصلي بين هيئة التحكيم ورؤساء ومدربي الأندية الوطنية الإحترافية بالصخيرات : “سيتم اعتماد تقنية ” VAR” الموسم الرياضي المقبل، لوضع نقطة نهاية للجدل التحكيمي الذي تتم إثارته عقب كل مباراة محلية”.

وشدد المتحدث ذاته، بأن فكرة اعتماد تقنية الفيديو المساعد للحكم” VAR” تمت مناقشتها خلال مؤتمر مراكش الأخيرة، رفقة رئيس “الفيفا” جياني إنفانتيتنو، وأيضاً المختصين في التقنية الجديدة التي تم اعتمادها في أبرز الملاعب العالمية والإفريقية خلال السنوات الأخيرة.

وأشار فوزي لقجع، إلى أن التقنية لن تنهي 100 في المائة من الأخطاء التحكيمية، لكنها ستقوم بالتحكم فيها بنسبة هامة، منهياً بذلك الجدل حول موعد اعتماد المغرب على غرار مجموعة من الدوريات الجارة، على “الفار”.