بوطيب يواجه أول أزمة مع الزمالك بعد مباراة كأس “الكنفدرالية”

يواجه الدولي المغربي، خالد بوطيب، أولى المشاكل مع فريقه الجديد الزمالك المصري، بسبب النتائج الأخيرة السلبية التي حققتها المجموعة، اخرها كان خلال كأس الكفندرالية الإفريقية لكرة القدم.

وحسب تقارير إعلامية مصرية، فإن إدارة “الأبيض” ستعقد اجتماعا مستعجلاً مع المدرب كريستيان غروس، للحديث حول الأداء الباهت للمجموعة بالمسابقات الأخيرة، بعد التعادل أمام حسن داي الجزائري، بالجولة الثانية من دور مجموعات كأس الكنفدرالية الإفريقية.

وعلى الرغم من تسجيله الهدف الوحيد في مباراة الكنفدرالية مع الزمالك، إلا أن الانتقادت طالت أيضاً لاعب المنتخب الوطني المغربي بالفترة الأخيرة، خصوصا وأن المدرب أصر على إشراكه أساسياً بدلاً من اللاعب عمر السعيد.

ومن المرتقب أن يسجل أيضاً اجتماع مجلس إدارة الزمالك المصري والمدرب السويسري، أداء اللاعبين الذي أصبح يجر على المسؤولين مشاكل عديدة مع الجماهير، التي تطمح إلى تقدم “الأبيض” للأدوار الموالية لمسابقة كأس الكنفدراليىة.